Plus de détails croustillants sur la relation entre Drake et JLo

Depuis qu’ils ont échangé dans les coulisses de All I Have le 11 décembre, le spectacle en résidence de Jennifer Lopez présenté au casino Planet Hollywood à Las Vegas, l’interprète d’Ain’t Your Mama et Drake semblent inséparables.

L’artiste de 47 ans aurait réellement des sentiments pour le rappeur torontois de 30 ans et les choses seraient de plus en plus sérieuses entre les tourtereaux.

Une source aurait confié au Us Weekly que JLo et l’ex de Rihanna passent énormément de temps en studio, en plus de profiter des nuits chaudes de la ville du vice pour aller se divertir dans les différentes boîtes de nuit.

«Ils se sont rapprochés très rapidement. Elle [JLo] est toujours excitée de le voir, apprend-on dans le magazine. En plus, c’est parfait pour son image de fréquenter l’un des rappeurs les plus respectés de l’industrie».

Drake, le romantique

Toujours selon Us Weekly, Drake n’aurait épargné aucun détail pour séduire la bombe latine. Lorsqu’il a appris que JLo n’avait jamais assisté à son bal de finissants, Drake aurait tout orchestré pour lui faire passer une soirée de rêve.

Le 29 décembre, il aurait organisé un bal dans une église de Los Angeles, sous une thématique inspirée du monde imaginaire d’Alice au pays des merveilles. La soirée se serait conclut par le couronnement du roi et de la reine de la soirée... on vous laisse deviner les gagnants.

Apparemment, Drake aurait toujours eu le béguin pour la New-Yorkaise originaire du Bronx, et compte bien saisir sa chance.