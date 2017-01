Un drame poignant pour Céline Bonnier

Après avoir fait leurs adieux à Suzanne, dans Unité 9, c’est dans la série L’heure bleue que les téléspectateurs pourront renouer avec Céline Bonnier, à compter de mercredi. Dans ce drame signé Anne Boyer et Michel d’Astous (Yamaska), ils y retrouveront l’actrice dans le rôle d’une mère confrontée à la mort de son fils de six ans.

«Avant d’accepter, je n’ai même pas lu le scénario, a affirmé Céline Bonnier lors d’une entrevue accordée au Journal. Je trouve ça intéressant, car tout le monde vit des deuils, des coups auxquels il ne s’attend pas. La série porte beaucoup sur la façon dont on s’en sort et comment on vit avec ça, après coup.»

Après avoir tenté tant bien que mal de vivre son deuil auprès de ses proches, le personnage incarné par l’actrice décidera de tout quitter — y compris sa fille et son conjoint, campés par Alice Morel-Michaud et Benoit Gouin — pour aller vivre avec des colocataires plus jeunes qu’elle, en ville.

«Je trouvais ça tellement original, qu’elle décide de tout quitter. C’est dur à imaginer, mais elle est au bout de ses réserves. Elle a tout essayé: les voyages, le yoga... Finalement, elle se retrouve toujours dans sa maison, incapable de penser à autre chose. Elle décide donc de se remettre dans un autre contexte complètement.»

Un autre rythme

Bien qu’on la qualifie de «prenante», L’heure bleue, réalisée par Stéphan Beaudoin, n’est pas une série d’action, tient à souligner l’actrice. «On est habitué aux séries où il se passe beaucoup de choses, en une heure: un accident, un suicide, un divorce... Ici, c’est un autre rythme. C’est le rythme de la réaction à cet événement-là, qui n’est pas un punch, a-t-elle expliqué. On s’intéresse vraiment à ce qui se passe à l’intérieur des personnages.»

Alors que les 12 premiers épisodes de L’heure bleue seront diffusés cet hiver, le tournage des douze suivants, qui seront présentés à l’automne, s’amorcera en mars et s’étalera jusqu’en novembre.

TVA présentera exceptionnellement les deux premiers épisodes de L’heure bleue à 20 h, mercredi. Par la suite, l’émission sera diffusée à 21 h, les mercredis, à TVA.