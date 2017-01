Une boulangère à la voix en or

SHERBROOKE | Une talentueuse gérante de boulangerie fait sensation grâce aux airs d'opéra qu'elle entonne dans le commerce familial. Sa voix est telle que plusieurs croient à un enregistrement.

Avec sa timidité et sa petite taille menue, difficile de deviner la voix puissante que cache Rachel Oddo. Trop gênée pour chanter face aux clients, c'est seulement lorsque ses mains sont plongées dans l'eau de vaisselle que la femme de 23 ans réussit à s'exécuter.

Pourtant, dès qu'elle ouvre la bouche, la mélodie que Rachel Oddo amorce en fermant les yeux provoque des frissons. Dans la boulangerie, les clients demeurent stupéfaits. Certains vont même jusqu'à soigneusement choisir leur table où déguster leur café afin de mieux l'entendre.

Devant un jeune garçon qui vient lui dire à quel point il a aimé la chanson, Rachel Oddo s'illumine et le remercie avec une gratitude touchante.

«Maintenant j'arrive à parler, mais avant on m'adressait la parole et je ne faisais que hocher de la tête. C'était une timidité excessive», raconte celle qui chante en français, en allemand et en latin.

Prendre confiance

Rachel a été initiée à l'opéra à l'âge de 12 ans. L'adolescente est tombée amoureuse de ce style musical qui lui a permis de s'affirmer et de développer sa confiance personnelle. Elle en apprécie la puissance, la sensibilité et toutes les nuances.

Celle-ci a même entrepris des études dans le domaine, en France, d'où elle est native. La pression trop forte, le souci d'une technique parfaite et le solfège ont toutefois eu raison d'elle. La jeune femme est revenue quelques années plus tard, totalement démolie.

«J'avais besoin d'être accompagnée et de rester avec ma famille. J'ai commencé à travailler à la boulangerie et c'était un cadre sécurisant pour moi. J'adore ma famille, j'adore la boulangerie et je peux chanter. Que de demander de mieux?», ajoute-t-elle en riant.

Photo Eliane Thibault

Le chant libérateur

Son amie et collègue, Mylène Pelchat, confie avoir eu les larmes aux yeux la première fois qu'elle a entendu Rachel chanter. Lorsqu'elle croit qu'un tour de chant serait le bienvenu, elle lui lance tout bonnement : «J'vais aller chercher de la vaisselle!».

«Elle a un talent immense et je veux que les gens l'entende», dit-elle.

Rachel est portée à chanter lorsqu'elle va bien. Depuis quelques temps, elle constate cependant les bienfaits du chant lors des journées moins heureuses.

«C'est vraiment une libération. Je sens mon corps s'ouvrir. Je respire et je sens que tout s'en va. Toute la pression que j'aie sur les épaules sort.»