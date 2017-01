Valse-hésitation au bras de Trump

On le suit néanmoins au pas... et au doigt. Ses messages sur Twitter font la loi – loin devant les propos de Barack Obama – à l’étranger comme dans les plus sombres corridors du Capitole, ici à Washington.

Même les multinationales, après une quinzaine de mots d’insultes, revoient leurs plans. GM, sur Twitter encore une fois, s’est fait varloper, parce que «livrant ses Chevy Cruze, fabriquées au Mexique, à ses concessionnaires américains sans payer de taxe.» Coïncidence ou non, Ford vient de décider d’annuler la construction d’une nouvelle usine d’un milliard et demi de dollars au Mexique et de créer plutôt 700 nouveaux emplois à son usine de Flat Rock dans le Michigan.

La technique a toutefois ses limites et toutes les crises ne se résument pas à 140 caractères. Pour l’instant, il peut s’adresser aux Américains et au reste du monde sans filtre et dans un sens, j’avoue, ça nous change. Sauf qu’un jour, les crises deviendront beaucoup plus complexes et il aura besoin de beaucoup plus de mots pour se faire comprendre. Y parviendra-t-il? On se le demande tous.