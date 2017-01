CAMPION, Marguerite



Au Centre hospitalier Robert-Giffard, le 23 décembre 2016, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Marguerite Campion, épouse de monsieur Alfred Amyot, fille de feu madame Mariza Brisebois et de feu monsieur Napoléon Campion. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9h à 12h et de 13h30 à 15h.Elle laisse dans le deuil outre son mari, ses enfants: Thérèse (feu Walter Judd), Denise (Gérard Talbot), Line (Antoine Côté), Adrienne (Yvon Dubois), Jean-Marie (Louiselle Tremblay), Pierre-Paul (Brigitte Rondeau), Jean-Denis (Lise Pelletier), Claudette (Marcel Gariépy) et Géraldine; ses 24 petits-enfants, ses 34 arrière-petits-enfants, ses 4 arrière-arrière-petits-enfants ainsi que son frère Gérard (Normande Gagnon) et ses belles-sœurs et son beau-frère: Roger, Jeannine, Monique et Odette. Elle est allée rejoindre son fils Jean-Guy.