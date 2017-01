BUSSIÈRES, Suzanne Boutet



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, des suites d'un traumatisme crânien, le 30 décembre 2016, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédée madame Suzanne Boutet, épouse de feu monsieur Yvan Bussières. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil sa fille: Nathalie (Marco Caprioli); son frère: Jean-Claude Boutet (feu Noëlla Lemelin); son beau-frère: René Bussières; ses belles-soeurs: Micheline Bussières (André Pagé), Claudette Bussières (Jean-Roch Gariépy) et Nicole Bussières (Franco Coppola); sa tante: Aurore Renaud (feu Oliva Mathurin); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins ainsi qu'à tous les proches pour leur soutien dans ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (www.fhdl.ca). La famille vous accueillera à la résidencele dimanche 8 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h, le lundi 9 janvier à compter de 12h.