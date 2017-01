CLOUTIER, Jacqueline



Au CHSLD de Montmagny, le 2 janvier 2017, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Jacqueline Cloutier, fille de feu François Cloutier de feu Françoise Fournier. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la :vendredi de 19h à 21h30 et samedi jour des funérailles à compter de 11h30.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil son fils Denis Chalifoux; ses sœurs et ses frères : Pierrette, André (Gisèle Grenier), Yvonne (Pierre Pauzé), Michel (Gisèle Pelletier), Denise (Denis Chalifour), Diane (Claude Perreault); ses neveux et nièces : Nancy, Pascal, Jean-François, Sébastien et Yannick; ses oncles, tantes, cousins et cousines. La famille remercie la Dre Annie Mercier, le personnel du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ainsi que celui du CLSC de Montmagny pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.fondationhoteldieumontmagny.com , des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.