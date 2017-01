12 superbes parcs canadiens en StreetView

Les parcs nationaux ont beau être gratuits en 2017, reste que le Yukon, c’est peut-être magnifique, mais ce n’est pas à la porte. À défaut de prendre l’avion pour les Monts Torngats ou pour le parc Banff, on peut au moins les visiter virtuellement.

Parcs Canada et Google ont travaillé ensemble et depuis peu, il est possible de parcourir plusieurs parcs et lieux historiques canadiens de la même façon qu’on cherche un Starbucks dans Street View.



La liste complète est ici.

Voici 12 de ces parcs qui sont particulièrement spectaculaires.

Archipel de Mingan, Québec

Parc Forillon, Québec

Parc Banff, Alberta

La station d’étude des rayons cosmiques du Mont-Sulphur, Alberta

Parc Glacier, Colombie-Britannique

Parc des Monts Torngats, Terre-Neuve

Parc Tuktut Nogait, Territoires-du-Nord-Ouest

L’Île de Sable, Nouvelle-Écosse

Parc Auyuittuq, Nunavut

Parc Ivvavik, Yukon

Lieu historique piste Chilkoot, Yukon

Parc Kluane, Yukon