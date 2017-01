FORGUES, Stevens



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 17 décembre 2016, à l'âge de 65 ans et 5 mois, est décédé monsieur Stevens Forgues, époux de madame Lise Ferland, fils de Madame Laurence dite Loraine Pilote et de feu Monsieur Charles-Joseph Forgues. Natif de La Malbaie, il demeurait maintenant à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie. Il laisse dans le deuil son fils Érik Forgues (feu Christine Couture); ses petits-enfants: Corinne et Julien Forgues; ses frères et sa soeur: Michel, Bernard (Chantale Laflamme), Sylvain (Danielle Dufour) et feu Nancy; sa belle-mère: Lucille Bédard (feu Robert Ferland); ses beaux-frères et belles soeurs de la famille Ferland: Alain (Marie-France Hardy), Claude (Suzie Tremblay) et Pierre (Patricia Whren) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Côté-Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.