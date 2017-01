17 choses qui vont assurément arriver en 2017

Comme chaque année, le Sac de chips se prête au jeu.

Que se passera-t-il en 2017, sur le plan politique, social et culturel?

Ça. Il se passera tout ça:

1. Jean-François Lisée restera chef du PQ cette année. Selon nos calculs, par contre, il devra démissionner en février 2018.

PHILIPPE MELBOURNE DUFOUR

2. Le Canadien gagnera la Coupe Stanley. (Mais tsé, en janvier, on pense toujours que ça sera le cas.)

PHOTOS D'ARCHIVES, MONTAGE PHILIPPE MELBOURNE DUFOUR

3. Denis Coderre va tenter de mettre un moratoire sur quelque chose et finir par échouer, évidemment.

PHOTOS D'ARCHIVES, MONTAGE PHILIPPE MELBOURNE DUFOUR

4. On risque de voir Éric Salvail à la télévision.

PHOTOS D'ARCHIVES, MONTAGE PHILIPPE MELBOURNE DUFOUR

5. Un humoriste va dire quelque chose qu’un autre humoriste n’aimera pas.

Fotolia

6. Ce deuxième humoriste témoignera de sa colère par un statut Facebook incendiaire.

Fotolia

7. Les médias feront probablement une nouvelle à propos de la canicule, de la première neige ou du coût du panier d’épicerie.

8. 99,6% de la province continuera de ne pas écouter La soirée est (encore) jeune.

PHILIPPE MELBOURNE DUFOUR

9. Tout le monde croira savoir après trois épisodes qui remportera La Voix. Mais ça ne sera pas cette personne-là qui gagnera La Voix.

Joël Lemay / Agence QMI

Parce que c’est comme ça.

10. Donald Trump et Justin Trudeau ne vont pas s’échanger de colliers Best Friends.

11. Les Nordiques reviendront dans les journaux de Québec.

12. Un personnage de Unité 9 va mourir.

ARCHIVES

Ça ne sera pas dans la vraie vie, mais ça va faire un tollé quand même.

13. Guy A. Lepage va probablement se chicaner avec quelqu’un sur Twitter.

N.B. Ce tweet n'est pas arrivé pour vrai... encore.

14. Il y aura de plus en plus d’hommes blancs fâchés, on ne sait pas trop pourquoi.

Fotolia

15. La Reine Elizabeth II va mourir.

Y’a pas de jokes à faire, elle a 90 ans. Ça se peut.

16. Un diffuseur décidera de faire un remake d’une vieille série. N’importe laquelle. Le temps d’une paix, genre.

ARCHIVES

17. Guylaine Tremblay et Martin Matte gagneront personnalités de l’année au Gala Artis.

On s'excuse de finir sur une prédictions aussi risquée, mais on ne recule devant rien.

Bonne année!