DELAUNOIS, Géraldine Brousseau



A l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 30 décembre 2016, à l'âge de 74 ans, est décédée Dame Géraldine Delaunois, épouse de M. Renald Brousseau et fille de feu M. Charles-Émile Delaunois et de feu Dame Jeanne D'Arc Dallaire. Elle laisse dans le deuil outre son époux M. Renald Brousseau, sa fille Sophie (Martin Côté); son petit-fils adoré Alexandre; le père de Alexandre, Dominique Feliziani; ses frères et soeurs : Roger (Marie-Paule Marquis), Thérèse (feu Jean-Guy Plante), Jean-Claude (Nicole Chapadeau), Émile (Gaétane Hébert); son oncle Cerille Dallaire; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Brousseau : feu Jean-Marie (Charlotte Pelletier), feu Gérard (Marie-Jeanne Chabot), feu Roger (feu Ireine Roberge), Claude (Gisèle Drolet), feu Jacques (Francine Lamothe), feu Yvan, Reine (feu Roger Lemieux), Colette (feu Camille Desgagné), feu Jacqueline (feu Émilien Genest) et feu Denise, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 13h à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Pneumologie) 2700 chemin des Quatre-Bourgeois Québec QC G1V 0B8.