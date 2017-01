MOFFET, Jeanne



Au Centre d'hébergement Le Faubourg de Québec, le 28 décembre dernier, s'est éteinte doucement madame Jeanne Moffet à l'âge de 93 ans et 5 mois. Elle était la fille de feu dame Maria Gingras et de feu monsieur Alcide Moffet. Native de Dosquet, elle a vécue pendant plus de 50 ans à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps,de 9h à 11hL'inhumation se fera ultérieurement au printemps prochain en toute intimité au cimetière de Dosquet. La direction des funérailles a été confiée àElle a été précédée dans la mort par ses frères Georges-Henri, Rolland, Claude et Paul-Émile (Simone Béland), et ses sœurs Louise (Gérard Côté) et Cécile (feu Léon Beaudoin). Elle laisse dans le deuil sa nièce France, son frère Armand (Lucie Marois), ses sœurs Émilia (feu Gérard Petelle) et Annette (Albert Turcotte), ses filleules Huguette Côté et Linda Beaudoin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg pour les soins exceptionnels, l'accompagnement et l'amour que chacun et chacune lui ont portés tout au long de son séjour.