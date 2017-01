CARON, Mélanie



À L'Ancienne-Lorette, le 24 décembre 2016, à l'âge de 35 ans, est décédée madame Mélanie Caron, fille de feu madame Micheline Cayer et de monsieur Jacques Caron (Colette Lavoie).de 13h00 à 15h30.Elle laisse dans le deuil son frère Martin (Renée Dion), sa nièce Mia; ses tantes Marie et Ghyslaine (Jacques); ses oncles Michel (Marlena) et Marc (Francine); sa grand-tante Denise; ses cousins et cousines: Sophie, Patrick, André, Marie-Michelle, Marie-Christine, Caroline, Sylvain et Caroline ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, Tél.: 1-866-Appelle, Site web: http://www.cpsquebec.ca/ Des formulaires seront disponibles sur place.