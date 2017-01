LEVESQUE, Marcel



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), Québec, le 29 décembre 2016, à l'âge de 55 ans 8 mois, est décédé monsieur Marcel Levesque, fils de dame Émilienne Proulx et de feu monsieur Jean-Claude Levesque. Né à Lac-des-Aigles, le 25 avril 1961, il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 7 janvier 2017 à compter de 18h30.Outre sa mère Émilienne, monsieur Levesque laisse dans le deuil ses enfants : Keven, Stéphanie (Steve Rood); ses petites-filles : Laeticia, Amy; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs : Denise Brisson (Réal Cormier), Hélène Brisson (André Garneau), Jacques Brisson (Raymonde Gaumond), Sylvain Brisson (Johanne Marceau), Normand Levesque; ses amis proches : Sacha Turcotte et sa famille, Marc Cloutier et sa famille ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'urgence de l'Hôpital Laval pour leur détermination et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org. Les funérailles sont sous la direction de