ROY, Fernand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 janvier 2017, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédé Monsieur Fernand Roy, fils de feu Madame Marie-Jeanne Filion et de feu Monsieur J-Roméo Roy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa soeur Thérèse (feu Jean-Paul Dorion), son frère Gaston (Lise Couillard); ses neveux et ses nièces: Gaétan Dorion (Josée Tardif), Francine Dorion (Guy Ouellet), Danielle Dorion (Francis Cadorette) et Denis Dorion, Nathalie Roy (Jean Plamondon), Jean-François Roy (Annie Poulin), François Blouin (Jody Leanne) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(es). Il est allé rejoindre son neveu Pierre Blouin (Marlaine Lacroix). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU ainsi qu'à la fondation québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.