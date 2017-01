BRETON, Michel



À l'hôpital Jeffery Hale, le 27 décembre 2016, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Michel Breton, époux de dame Thérèse Nadeau. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 15h20.Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants: Lynne (Patrice Poulin), Marie-Josée et Jean-Philippe; ses petites-filles: Amélie, Alexandra et Élodie; ses frères et ses belles-soeurs: Ernest, feu Richard (Francine), feu Réal (Aline) et Donald (Micheline); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Nadeau: Jean-Guy (Carole), Roger (Sylvie), Jacques (Nicole), Nicole, feu Louise (Maurice), Roland, feu Line, feu Marc et Henri (Marie-Andrée); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier ses bons amis de toujours: Serge, Martine, Pierre et Carole. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Amis du Jeffery Hale, 1270 chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec, Qc, G1S 2M4, téléphone : 418 684-2260