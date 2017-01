MOISAN, Clément



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 décembre 2016, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Clément Moisan, époux de dame Reine-Aimée Trudel. Il demeurait à Saint-Raymond de Portneuf.La famille vous accueillera à l'église deux heures avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Reine-Aimée Trudel; ses enfants : Nady (Denis Faucher), feu Steve (Marie-Ève Morasse) et Julie (Rodolphe Perron); ses petits-enfants : Sabrina (Olivier Sirois), Alexandra (Jean-Samuel Plamondon), Jeanne, Corine, Justin et Félix; ses frères et sœurs : feu Yvon (feu Rachel Lamothe), Armand (Yvette Genois), feu Laurent (Madeleine Gingras), feu Claude (Laurianne Béland), Carmelle (Maurice Lafrance), Georgette (Jean-Louis Drolet), Lucien (Jeannine Gingras), Lucille (Michel Drouin), Claudette (Diane Faucher); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Claudette (feu Bruno Paré), Fabien (Suzanne Beaupré), Sylvette et Jean (Line Trudel) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Services Santé & Sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, St-Raymond Qc G3L 1W1 tél.: 418-337-3658. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.