DUMONT, Jeanne-d'Arc



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 27 décembre 2016, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Jeanne-d'Arc Dumont, épouse de feu monsieur Henri Sirois jr, fille de feu Clovis Dumont et de feu Alice Bilodeau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils Mario (Nathalie Levesque); ses petites-filles Isabelle et Florence; ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements particuliers au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les soins attentionnés et personnalisés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral.La famille vous accueillera aude 11h30 à 13h30.