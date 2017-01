BARIBEAU, Gaston



Au Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes, le 15 décembre 2016, à l'âge de 73 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Gaston Baribeau, époux de dame Carole Cayer, fils de feu monsieur Marcel Baribeau et de feu dame Laura Goulet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Carole Cayer; ses enfants: Réjean (Sophie Roberge), Serge (Lucie D'Amours) et Jocelyn (Audrey Duchesne); ses petits-enfants: Joannie, Jennifer, Anthony, Dereck, Laurie, Maxime, Benjamin, Mathias, Yoan et leurs conjoints(es); ses frères et sœurs: Ghislaine (Claude Méthot), feu Yvon (Charlotte Consigny), Robert (Yolande Côté), Raymond (Lise Fortin), Marcel Jr. (Denise Gravel), Fernand (Ginette Plamondon), Jean-Claude, Christian et Lise (Jean Thibodeau); sa filleule Nancy; Marcel Brousseau et France Vézina ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel du CHSLD St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée, ainsi qu'un grand merci à sa bonne amie madame Francine Drouin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Qc), G1H 7J5, tél. :418-627-1124.