LEMIEUX, Rita



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 décembre 2016, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée madame Rita Lemieux, fille de feu madame Rose Lecavalier et de feu monsieur Wellie Lemieux. Elle demeurait à Lévis.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. Les cendres seront inhumées ultérieurement. Elle était la sœur de : feu Jeannine (feu Marcel Roy), feu Yvette (feu Paul-E. Blais), feu Lucille et Denise (feu Gilles Joncas). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à la Résidence Mgr Bourget, particulièrement à Mélanie (directrice), à Angélique (infirmière) et à Manon (préposée), ainsi qu'à tout le personnel pour leur grand dévouement et leur professionnalisme. Rita y était heureuse, appréciée et aimée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site Web : www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.