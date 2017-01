BÉDARD, Jacqueline Laliberté



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 29 décembre 2016, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jacqueline Laliberté, épouse de feu monsieur Claude Bédard. Autrefois de l'Ile D'Orléans, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil sa sœur feu Gisèle (feu Henri Chabot); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard: Valéda (feu Marcel Larochelle), feu Gérard (Madeleine Lepage), feu Mariange (Maurice Lagueux), feu Jules (Geneviève Chantal), feu Roland (Anne-Marie Dionne), feu Rosaire (Thérèse Paquet), feu Gertrude (Léo Descarreaux) et feu Rachel (Maurice Grégoire) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel de 2e étage du Centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Qc), G1H 7J5, tél. :418-627-1124. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.