500 000$ au Zoo de Saint-Félicien

«On avait une prédiction de surplus assez considérable, mais le mois de décembre a été assez difficile. Ce n’est pas sûr qu’on va avoir un surplus dans le déneigement, mais c’est sûr qu’on a plus que 500 000 $ de surplus dans l’énergie grâce à Chute-Garneau et Pont-Arnaud», assure le maire.

«Si la Ville donne 500 000 $, on le donne tout de suite. Là, Promotion Saguenay reçoit 500 000 $ et va le redonner à raison de 100 000 $ par année. En plus, tout ce qui touche le tourisme passe par Promotion Saguenay», explique Jean Tremblay.

«Promotion Saguenay a un mandat de développement touristique beaucoup plus large. On sait que tout cet argent-là profite à Saguenay. Les villes d’à côté sont obligées d’entretenir l’équipement, et c’est Saguenay qui en profite. Nous, on fait un chèque et c’est fini», indique le maire.