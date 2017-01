SIMARD, Lisette Mercier



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 décembre 2016, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Lisette Mercier, épouse de feu M. Lucien Simard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 11h55.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Monique et Yves (Anne-Marie Lépine); ses petits-enfants: Jean, Luc (Josianne Savard), Anthony et Arianne; ses arrière-petits-enfants: Benjamin et Florence; sa sœur Pauline Poliquin Mercier; ses frères: Jacques (Gaétane Vézina) et Daniel (Rachel Desroches); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du cœur la Dre Dugal et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur soutien, leur présence et les bons soins prodigués.