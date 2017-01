BEAULIEU JEAN, Alice



Au centre d'hébergement Sacré-Cœur de Québec, le 30 décembre 2016, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée dame Alice Beaulieu épouse de feu M. Maurice Jean. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Brigitte (Martin Chouinard), Laurette, France (Edgar Leduc), Raymonde (feu Yvon Labbé), Jacqueline (Donald Laflamme) et Régis (Gisèle Lauzier); ses treize petits-enfants et vingt-quatre arrière-petits-enfants; son frère Jean-Marc (Christine Asselin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jean ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 6 janvier de 12h00 à 13h45.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Cardiologie de l'Hôpital Laval) 2700 chemin des Quatre-Bourgeois Québec Qc G1V 0B8.