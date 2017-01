LATOUCHE, Michèle



À son domicile, le 24 décembre 2016, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Michèle Latouche, épouse de monsieur Pierre Garneau. Elle demeurait à Québec.Michèle laisse dans le deuil son mari Pierre ; ses enfants Sarah (Daniel Leblond), Étienne (Roxanne Constantin), Catherine (Alexandre Gagné), Simon (Catherine Hamel) ; ses petits-enfants Melody, Oceane, Logan, Emy, Charles, Maxim, Julien et Félix. Elle laisse également dans le deuil sa mère Colette Lambert (feu Paul-Émile Latouche), sa soeur Célyne (Guy Couture), son frère Bruno (Sylvie Cloutier) ; sa belle-mère Alice Goulet (feu Gaston Garneau) ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Line, Serge, feu Paule (Jacques Falardeau) et Daniel (Nancy Pilot) ; ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et de très précieuses amies. Un merci spécial au personnel soignant du service à domicile du CLSC de la Vielle-Capitale et au Dr Louis Roy. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres au :de 12 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5, tel : 418 525-4385, http://www.fondationduchuq.org.