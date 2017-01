GINGRAS, Louis-Nazaire "Ti-ouison"



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 décembre 2016, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Louis-Nazaire Gingras, fils de feu monsieur Rock Gingras et de feu madame Alexina Huard. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Claude (Lilianne Morrissette), feu Guy Gingras (Rita Daigle), feu Charlotte, feu Jeannine, feu Gilles (Line Paquet), Louise (feu Gérard Robitaille), Jacques (Sylvie Samson), Philippe (Marie Grenier), Marcel (Diane Bélanger), Réjean (feu Parise Perreault) et Francine; plusieurs neveux et nièces dont François, Andrée, et Alexandra (Nicolas Abud),ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur.le samedi 7 janvier à compter de 11h.