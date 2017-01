HARBOUR, Martin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er janvier 2017, à l'âge de 68 ans est décédé monsieur Martin Harbour. Il était le fils de feu Ovide Harbour et de feu Irène Lacroix. Il demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse. La famille vous accueillera auà compter de 8h30.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses sœurs : Doris (Raymond Lapierre), Monique (feu Jacques Picard); ses neveux : Serge Lapierre (Nancy Lamontagne), Sylvain Picard (Lynda Therrien), Stéphane Picard (Christine Proulx) ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines. De nombreux ami(e)s qui ont été de grands confidents et de précieux conseillers. Merci de l'avoir entouré et soutenu. Vous avez apporté de la chaleur et du réconfort au cours de son existence. Un remerciement sincère au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour votre grand dévouement et vos soins attentionnés. Vous avez donné sans compter votre expertise et vos bons mots pour stimuler son moral. Merci à ceux qui l'ont côtoyé de façon assidue pour l'empathie et l'écoute portées à son égard. Nous sa famille, vous en sommes reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Raphaël 86, rue Principale Saint-Raphaël (Québec) G0R 4C0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :