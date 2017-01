FAUCHER, Jeanne Moreau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 janvier 2017, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Jeanne Moreau, fille de feu Amédée Moreau et de feu Eva Cayer. Elle était l'épouse de feu Cyrille Faucher. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 7 janvier 2017 de 11 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jean-Marc (Nathalie Gilbert), Michel (Chantal Thomassin), Céline (Jean Dorval); ses petits-enfants: Sabrina Faucher (Jérôme Leclerc), Jessica Faucher, Tommy Dorval (Jade Caouette), Jimmy Dorval; Elle était la sœur de: feu Georges (feu Thérèse Demers), feu Bernadette (feu Gérard Fréchette), feu Hélène (feu Alexandre Blais), feu Wilfrid (feu Marie-Claire Dubois), feu Roland (feu Brigitte Provencher), Béatrice (feu Gaston Pageau), feu Florent (Marie-Paule Lamontagne), feu Yvette (Armand Demers), Rolande et Robert ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Faucher; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.