ROY, Danielle



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 20 décembre 2016, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Danielle Roy, épouse de feu monsieur André Pruneau, fille de feu madame Simone Rousseau et de feu monsieur Albert Roy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14h30.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière Saint-Charles (1460 boul. Wilfrid-Hamel). Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu André (Lucette), Marcel (Claudette), feu Lucille (feu Jacques), feu Louisette (Gaston), feu Jean (Gilberte), Rock (Julie), France (Raynald) et feu Johanne (feu Yvan), ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis (es).