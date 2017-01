OUELLET, Marie-Paule Simard



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 21 décembre 2016, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Marie-Paule Simard, épouse de feu Monsieur Léonce Ouellet, fille de feu Madame Anna-Marie Gaudreault et de feu Monsieur Edmond Simard. Native de Jonquière, elle demeurait à Québec.le vendredi 6 janvier 2017 de 18h00 à 21h00 etde 9h00 à 11h00.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Arlette (Gilles Jobin), Lise (Edgar Dumont), Francine (Pierre Bonenfant), feu Louis-Roland (Yvette Cloutier) et Jean-Léonce (Marie Nadeau); ses petits-enfants: Marie Jobin (José Pastor), Vincent Jobin (Annie Desnoyers), Simone Bonenfant, Charles Bonenfant, Véronique Dumont (Sylvain Audet), Luc Dumont (Myriam Bouchard), Benoit Ouellet (Rachel Roy), Simon et Louis Ouellet; ses arrière-petits-enfants: Samuel Jobin-White, Matis et Thomas Pastor-Jobin, Amélie, Antoine et Catherine Jobin, Emanuel, Alexandre et Sara-Ève Audet, Louis Dumont, Henri Gyger, Naomie, Maëlle et Léandre Ouellet. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs: feu Rosanne, Georgette (George Doucet), Janyne (feu Georges Mitchell), feu Ruth (feu Jean-Louis Brouillard), Ghislaine (Derek Hornsey), Lily (feu Paul Bélanger), Maude (André Roberge), Rosaire (Jeannine Tremblay), Claude (Marie Bonenfant) et feu Yvon; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Lucette Ouellet (feu Laurent Brais), feu Carmen Ouellet (feu Georges Butt), feu Madeleine Ouellet (Antonin Achard), feu Paul Ouellet (feu Monique Marcotte) et feu Rosaire Ouellet (feu Yvette Lavoie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 5 ième étage de l'Hôpital Jeffrey Hale pour la qualité des soins prodigués, leur professionnalisme et leur dévouement au cours des deux dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffrey Hale. Des formulaires seront disponibles sur place.