POULIOT, Robert



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 27 décembre 2016, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé Robert Pouliot, fils de feu Joseph Pouliot et de feu Yvonne Dorval. Il était le conjoint de Jeannette Godbout. Natif de Beaumont, il habitait à Québec. Une cérémonie privée aura lieu en présence des cendres qui seront par la suite confiées à la mer par ses amis, Gilles Devillers et Bruno Émond. Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Serge Marois), Chantal (Christian Brousseau), Martin (Anne Thériault), feu Pierre (Michelle Bolduc), Josée (Alain Roberge); ses petits-enfants : Sabrina, Catherine, Martine, Noémie, Patricia, François, Vincent, Nicolas, Samuel et Laurie-Jeanne ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Gérard (Claudette Lebel), feu Cécile (feu Lionel Couture), feu Marcel, Annette (feu Raymond Bourassa). Il laisse aussi dans le deuil les enfants de sa conjointe : André Godbout (Noëlla Sirois) et Édith Godbout (Benoit Guay), ainsi que leurs enfants, Julien et Mathieu Guay; les frères et sœurs de sa conjointe : feu Maurice Grégoire (Pierrette Turgeon), Henri Grégoire (Rachelle Métivier), feu Roméo (Madeleine Shields), Léo Grégoire (Louisette Labbé), Robert Grégoire (Marie-Claire Houde), Bernadette Grégoire (Jean-Baptiste Lamontagne) et leurs enfants; plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis. Un merci spécial à Édith pour son dévouement et sa compréhension. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin ou à toute autre œuvre de votre choix.