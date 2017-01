82 ballounes à Québec pendant les Fêtes

Quatre-vingt-deux automobilistes se sont fait passer les menottes pour avoir eu la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue pendant le temps des Fêtes, rapporte la police de Québec.



Chaque année, les policiers font plusieurs barrages pour contrôler l’alcool et la drogue au volant pendant les Fêtes et les partys de bureau. Entre le 24 novembre et le 2 janvier, ils en ont fait 21.



Les patrouilleurs ont aussi procédé à des «interceptions spontanées» pour le même motif. Au total, c’est donc 5000 conducteurs que les policiers ont interpellés et parmi eux, 82 ont été arrêtés en lien avec les facultés affaiblies.



Ce bilan est comparable aux deux années précédentes. L’an dernier, les policiers de Québec on arrêté 73 conducteurs. C’était 89 en 2014-2015.