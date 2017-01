DUPONT, Rosaire



Au CHSLD St-Augustin, le 14 décembre 2016, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Rosaire Dupont, époux de dame Jeannette Racine, fils de feu monsieur Mathias Dupont et de feu dame Eva Labrecque. Né à St-Ferréol-les-Neiges, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h30 à 11h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Jeannette Racine; ses enfants: Francine (Ghyslain Lemieux), Lise (Martin Paquet), Alain (Danielle Paquet), Sylvie (Yvan Proulx) et Mario; sa petite-fille Amélie Richer (Maxime Latulippe); ses arrière-petits-enfants: Mahée et Mason Latulippe. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.