GENDREAU, Gaston



À l'Auberge Aux Trois Pignons, le 21 décembre 2016, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gaston Gendreau, époux de dame Lucette Brown, fils de feu monsieur Henri-Joseph-Pierre Gendreau et de feu dame Cécile Asselin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 8 janvier 2017 de 9h à 11h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Lucette Brown; ses enfants: Gaëtane (Marcel Lépine), Louis (Michelle Plourde), René (Julie Rhéaume) et Hélène (Denis Lainé); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; son frère Richard (Ginette Guillemette); ses belles-soeurs: Yolande Brown (feu Hermel Pelletier), Marcelle Dubé (feu Léopold Brown) et Louise Albert (feu Fernand Brown) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Auberge Aux Trois Pignons pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél.: 514-861-9227 ou 1-866-343-2262.