10 Québécoises inspirantes à suivre sur Instagram pour faire la paix avec son corps et sa tête

Instagram est pour plusieurs une source d’inspiration. On y retrouve des photos de plats alléchants, de morceaux de vêtements tendance, de pièces parfaitement décorées, mais aussi quelques photos qui inspirent autrement...

Voici 10 femmes qui prônent la diversité, l’authenticité et le bien-être des femmes... Histoire de vous inspirer à être mieux dans votre peau.

1. Julie Artacho @coeurdartacho

Photographe pour plusieurs magazines, Julie Artacho présente les femmes telles qu’elles sont, sans flaflas. Julie défend le #bodypositivism et croit fermement que toutes les femmes sont belles. On craque pour son beau sourire et ses clichés inspirants.

2. Cassandra Cacheiro @theboathatneversinks

La photographe Cassandra Cacheiro a lancé avec Sara Hini le projet WOMANHOOD qui souhaite montrer la femme sous tous ses angles. Menstruations, avortement, dépression... de nombreux sujets y sont abordés toujours en montrant l’évolution du corps féminin. Sur Instagram, Cassandra Cacheiro partage quelques-uns de ses plus beaux et touchants clichés.

3. Carolane Stratis @carolanes

Carolane Stratis est l’une des éditrices des blogues Ton Petit Look et TPL Moms. Carolane se bat également contre des symptômes de dépression et elle n’hésite pas à en parler sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, vous ferez connaissance avec ses enfants et sa sœur jumelle Josiane qui semble l’épauler dans cette épreuve. Une femme inspirante et très forte qui n’hésite pas à parler ouvertement de sa maladie.

4. Pony @ponymtl

OK. 🐣 #mmmallo #ponymtl #illustration #drawing #independant #feminist #strong Une photo publiée par Pony (@ponymtl) le 8 Août 2016 à 1h22 PDT

L’illustratrice Gabrielle Leila Tittley est l’une des premières à avoir partagé des illustrations sof-sexu. Son style souvent imité, mais jamais égalé fait sourire tout en étant à la limite du politiquely correct. Amoureuse de la culture populaire, elle aime d’ailleurs beaucoup intégrer certaines références croustillantes dans ses œuvres.

5. Cindy Boyce @cindyboyce

Passion cactus 🌵💕 Ma ptite face qui accompagnera la section collaborateurs du prochain @dinettemagazine ✌🏼️📷 photo par @melissamayafalkenberg 🌿 Une photo publiée par Cindy Boyce (@cindyboyce) le 14 Nov. 2016 à 15h20 PST

Les photos de la Montréalaise Cindy Boyce sont un véritable bijou pour les yeux. Bien que la jeune femme ne partage pas uniquement des photographies «féministes», ses œuvres sont emprunts d’une grande sensibilité. Ne perdez pas une seconde et ajoutez-la à votre compte Instagram!

6. Rose-Aimée Automne T.-Morin @roseaimeeautomne

Je viens de poser un crochet papillon au plafond. Je manie la drill. Je m'émancipe enfin. Une photo publiée par Rose-Aimée Automne T. Morin (@roseaimeeautomne) le 4 Nov. 2016 à 17h13 PDT

Avec un nom aussi long, pas question de passer inaperçue! Rose-Aimée Automne T.-Morin est rédactrice en chef du magazine Urbania et elle est ouvertement féministe. Sur son compte Instagram, elle jase de tout, mais surtout de ses menstruations et de son amour pour les animaux. Ses commentaires font toujours sourire. Voilà une femme audacieuse qui a un bon sens de l'humour!

7. Aurélie Sauthier @aureliesauthier

Meeting-coffee-meeting 💪🏼 Une photo publiée par Aurélie Sauthier (@aureliesauthier) le 19 Oct. 2016 à 2h42 PDT

Aurélie Sauthier est une femme d’affaires inspirante. Fondatrice de Made in, la jeune femme a rapidement take over the world et elle voyage désormais partout à travers le monde. On craque pour son attitude positive et le fait qu’elle n’hésite pas à prendre sa place.

8. Chrystine et Vanessa @deuxfillesordinaires

ENFIN une nouvelle vidéo! Beauté Cassée sur le papier transfert, c'est ce matin que ça se passe 🎉👏🏻🎉 Une photo publiée par 2FillesOrdinaires (@2fillesordinaires) le 3 Juin 2016 à 4h22 PDT

Ce duo de blogueuses cherche à tester des produits de toutes sortes, mais surtout à prôner la beauté sous toutes ses formes. Leurs publications Instagram sont toujours aussi belles pour les yeux qu’inspirantes pour l’âme. Suivez-les sans attendre, vous ne serez pas déçu!

9. Natasha Loiseau @natashaals

En plus d’avoir lancé sa propre compagnie de vêtements streetwear, Borninapuss, Natasha est une fervente féministe. Elle est également la fondatrice du vlog Le New MTL. Son compte Instagram est parsemé de jolies photos de sa famille et de son quotidien.