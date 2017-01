BLOUIN, Carmelle Bussières



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 décembre 2016, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée dame Carmelle Bussières opticienne, épouse de Camille Blouin, fille de feu monsieur Émile Bussières et de feu dame Marie-Anna Chouinard (feu Georges Grenier en 2e noces). Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Louis de Courville. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois fils : Claude (Madeleine Forget), Robert et feu Guy (décédé en 1979), son petit-fils ; Pierre-Olivier (Stéphanie Lavoie), et trois arrière-petits-enfants : Béatrice, Constance et Arnaud Blouin. Ses sœurs : Charlotte Grenier (Jean Gagnon) et Colette Grenier (Origène Masson), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin ; Pauline (Florent Lamarre), Jean-Paul (Estelle Mercier), Thérèse (Gaston Dolbec) et Pierre (Céline Lemieux), ainsi que quelques neveux, nièces et autres parents et amis.