GAGNON, Jeannette



Le 25 décembre 2016, à l'âge de 81 ans, est décédée paisiblement madame Jeannette Gagnon, épouse de monsieur Samuel Germain, fille de feu madame Alphonsine Dubé et de feu monsieur Robert Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil son époux Samuel Germain; ses enfants: Anne-Josée (Michel Forgues), Louis (Dgino Cantin) et Vincent; ses frères et soeurs: Guy (Jocelyne Boisvert), Pierre (Madeleine Beauchesne), Raymonde (feu John Dean) et Yvette (Raymond St-Pierre) ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, Téléphone : 1-855-932-5078, Site web : http://www.coeuretavc.ca/ . Des formulaires seront disponibles sur place.