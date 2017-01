NADEAU-MARQUIS

Laurette St-Amant



À l'hôpital Sainte-Monique, le 28 décembre 2016, à l'âge honorable de 100 ans, est décédée dame Laurette St-Amant, fille de feu monsieur Ludger St-Amant et de feu dame Marie-Louise Gagné. Elle était l'épouse en premières noces de feu monsieur Maxime Nadeau et en secondes noces de feu monsieur Louis-Philippe Marquis. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants de la famille Nadeau : Serge (Cécile Nadeau), Régent (Loretta Commander), Marcel (Michelle Petitclerc), André (Line Poulin); ses petits-enfants de la famille Nadeau : Jérémy, Paul, Jennifer, Sébastien, Anne, feu Chantal, Julie, Laurence et Olivier ainsi que ses arrière-petits-enfants et les autres membres de la famille Nadeau. Elle laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Marquis. Elle laisse aussi dans le deuil, son frère, ses sœurs, belle-sœur de la famille St-Amant ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Ste-Monique pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Ste-Monique, 4805 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, Qc, G1P 2J7.