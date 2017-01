FORTIER, Fernand



Au Centre Hospitalier de Portneuf, le 28 décembre 2016, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Fernand Fortier, époux de dame Henriette Jobin. Il était le fils de feu Marie-Louis Fortier et de feu Olivette Lafontaine. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée auIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Frédéric (Miyuki Kaneda), Francis (Andréa Roy), Jérôme (Nathalie Lajoie); ses petits-enfants: Alice, Louis, Charlotte; ses frères et ses soeurs: André, Roger (Cécile Chapdelaine), Claudette (André Côté), Gaétan, Yvon (Guylaine Lavoie), Mireille (Maurice Dutil), Francine (Yves Ramsay), feu Lucie, Mario (Hélène Girard), feu René, Bertrand (Maryse Bibeau), Serge (Louise Laberge); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Jobin: Claudette (Jean Fortier), Raymond, Denis (Ginette Martel), André (Lise Bédard), Jocelyne (Michel Matte), Gilles (Isabelle Moisan); son filleul, Samuel Fortier, sa filleule, Catherine Matte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Hospitalier de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec (Qc) G1M 3H6. Des enveloppes seront disponibles à l'église.