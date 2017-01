Aimons-nous vraiment le cinéma québécois?

La salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts était bondée, mardi soir, pour la première de huit représentations de Kinky Boots. Non sans raison, car la comédie musicale de Cindy Lauper en met plein les yeux et les oreilles. Le 7 décembre, il y avait foule à la TOHU pour Réversible, l’époustouflant nouveau spectacle des 7 doigts de la main. Foule aussi deux jours plus tôt au Rideau Vert pour la traditionnelle revue de l’année.

Quand je suis allé voir Juste la fin du monde, nous étions sept dans la salle même si le film de Xavier Dolan venait de prendre l’affiche. Quelques semaines après, nous étions cinq pour regarder Embrasse-moi comme tu m’aimes, un drame baroque, mais rempli d’émotion d’André Forcier, l’autre enfant terrible de notre cinéma.

À la lumière de ces expériences, difficile de ne pas conclure que si les Québécois sont «sorteux», ils ne se bousculent pas au portillon lorsqu’il s’agit de cinéma québécois et même de cinéma tout court. Après une assez bonne année 2015 – 7,2 % de parts de marché –, les films québécois reviennent à 5 %, leur triste lot depuis une décennie. Seule consolation, c’est deux fois pire pour les films anglophones qui stagnent à 2 % et moins de parts de marché.

UN PHÉNOMÈNE QUÉBÉCOIS

Il ne faut pas croire que le cinéma est en défaveur partout. Bien au contraire. En 2016, aux USA, le box-office a totalisé 11,4 milliards $ US, un record de tous les temps. À eux seuls, Le monde de Dory, Rogue One et Captain America ont rapporté 1,3 milliard $ US.

Même chose en France où on a enregistré 213 millions d’entrées, deuxième meilleur résultat de tous les temps. Un de «nos» films (Juste la fin du monde) a contribué à ce succès avec plus d’un million d’entrées. Au Canada, les films américains accaparent 82 % du marché, seulement 52 % en France. Si nous étions aussi chauvins que les Français, nos films feraient neuf millions d’entrées par an. Ils n’en font même pas un million. Et si nous aimions autant le cinéma qu’eux, nous irions deux fois plus souvent.

Malgré notre tiédeur à l’égard de nos films, nous continuons d’en produire plus d’une trentaine par an. L’Angleterre, qui compte sept fois notre population, en produit une centaine. Toutes proportions gardées, nous produisons à peu près le même nombre de longs métrages qu’en France. Le Centre national du cinéma, un peu l’équivalent de Téléfilm, croit toujours que plus on produit de films, plus on conserve une part importante de marché. C’est aussi ce qu’on croit à Téléfilm et à la Sodec.

FAUT-IL PRODUIRE AUTANT ?

Ce n’est pas l’opinion de la Cour des comptes, l’équivalent de notre vérificateur général. La Cour s’interroge sur la pertinence de financer autant de films que si peu de gens voient. Les statistiques lui donnent raison. Plus de la moitié des films français n’attirent pas 50 000 spectateurs. Dans les années 1980, on produisait deux fois moins de films et leur part de marché dépassait 45 %.

En 2016, 16 de nos 32 films n’ont pas attiré 3000 spectateurs! Voilà qui devrait faire réfléchir Téléfilm et la Sodec. Voilà aussi de quoi nous interroger sur notre appétit pour le cinéma québécois.

TÉLÉPENSÉE DU JOUR

Au box-office, Votez Bougon devrait faire mieux que Les trois p’tits cochons 2. Normal, ils sont plus nombreux!