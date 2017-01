PAGEAU MAHONY, Rose-Eva



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er janvier 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, dame Rose-Eva Pageau, épouse de feu monsieur Arthur-Joseph Mahony. Elle est allée rejoindre ses parents, frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. Elle demeurait à Charlesbourg.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Mahony ; ses neveux et nièces : Louis-René Bertrand, Robert Bertrand, Soeur Céline Bertrand, Père René Pageau csv., Laurence Pageau (Lise Bigaouette), Huguette Pageau (Paul-Émile Montminy), Réal Pageau (Suzanne Forgues), Conrad Pageau (Lisette Roy), Claude Pageau (Kathlyne Bisson), Pauline Pageau (Elphège Sauriol), Claire Pageau, Francyne Pageau (Richard Pageau), Serge Pageau (Micheline Morency), Jean-Guy Pageau (Linda Goulet), Jean-Claude Pageau (Aline Cloutier), Gaston Pageau (Micheline Allard), Colette Pageau (Réal Plamondon), Réjean Pageau (Lise Vaillancourt), Ghislain Pageau (Francine Savard), Jacqueline Bédard, Thérèse Bédard, Madeleine Bédard, Roger Bédard, André Bédard (Sylvie Vallières), Madeleine Beaudoin et Anne-Marie Beaudoin, ainsi que ses cousins, cousines, parents et ami(e)s, tout particulièrement Paula et Oswald Shapiro. Un remerciement tout particulier au personnel du 2ème étage des soins palliatifs pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666.