DUPONT, Thérèse Paré



À la Résidence St-Alexandre de Thetford Mines, le 26 décembre 2016, est décédée à l'âge de 79 ans et 10 mois, Mme Thérèse Paré, épouse de feu Camil Dupont, domiciliée à Thetford Mines. Elle était la fille de feu Émilien Paré et de feu Aldérie Cloutier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre, Lucie conjointe de Denis Bégin, Dany conjoint de Louise Houde ainsi que ses petits-enfants Samuel et Kellyann Bégin. Elle était la soeur de feu Denis, Rita épouse de feu Guy Gauthier, Monique épouse de Alain Perron, Réal époux de France Jacques, Daniel époux de Joyce Leblanc. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dupont, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances samedi le 7 janvier à compter de 13 h auParents et amis sont invités à se joindre à la famille pour uneVotre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation de la Résidence St-Alexandre ou à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches. La famille a confié la direction des funérailles à la