ROUTHIER, Georges-Henri



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 décembre 2016, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédé monsieur Georges- Henri Routhier, époux de madame Liliane Drouin, fils de feu dame Marie-Anna Fournier et de feu monsieur Ovide Routhier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11h à 14h00.Il laisse dans le deuil outre son épouse Liliane, ses enfants: Cathleen ( Michel Leclerc), Josée (Jean-François Castonguay) et Dany (Marie-Claude Dumont). Il était le grand-papa de: Jonathan, William, Olivier, Audrey-Anne, Jade, Sarah-Ève, Charles-Antoine, Louis-David et Léanie. C'est dans l'amour et l'espérance qu'il est allé rejoindre son frère et ses soeurs: Yvette (feu Fernand Bergeron), Jacqueline (feu Michel Petrone) et Claude (feu Thérèse Blouin). Mais laisse ici Marie-Claire (feu Ernest Magnan), Marcel (feu Thérèse Vézina, Denise Villeneuve), Lilianne (feu Maurice Bélanger, Normand Martel), Fernand (Lorraine Ruel) et Micheline. Sans oublier les membres de sa belle-famille Drouin: Sylvio, Ghislaine (Gérald Morneau) et Céline. S'ajoute plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel soignant de l'hôpital Laval, le CLSC de Limoilou et ceux de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus) 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.