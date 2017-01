AUDET, Colette Langlois



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 30 décembre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Colette Audet, épouse de feu monsieur Lorenzo Langlois et fille de feu monsieur Napoléon Audet et de feu madame Suzanne Marcotte. Elle demeurait à Ste-Christine-d'Auvergne, native de Portneuf. Madame Audet laisse dans le deuil sa fille: Manon (Jean-Pierre Pascal); ses petits-enfants: Meggie (François Champoux) et Maxime (Marie-Michèle Bégin); son arrière-petite-fille: Mia Pascal-Champoux; sa belle-sœur: Jeannine Julien (feu Gaston Audet) et ses belles-sœurs de la famille Langlois: Ernestine Langlois (feu Claude Gignac) et Germaine Boutet (feu Léopold Langlois) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Audet et Langlois. Remerciements au personnel du centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur humanisme ainsi qu'un merci spécial à Sylvie Gignac pour son soutien et sa présence. Madame Audet ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3 http://www.alzheimer.ca/fr/centreduquebec ou à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, St-Raymond, (Qc), G3L 1W1. http://www.fsssp.ca/pages/dons_memoriam Les formulaires seront disponibles à l'église.