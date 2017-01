LÉTOURNEAU, Denise Légaré



À la Maison Michel-Sarrazin, le 28 décembre 2016, est décédée dame Denise Légaré, épouse de M. Conrad Létourneau. Elle demeurait à Ste-Pétronille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 6 janvier 2017 de 14h à 17h et 19h à 22h. Samedi jour des funérailles de 12h00 à 13h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux; ses enfants : Eric, Sophie ( Lambert Camps); sa petite-fille Sidonie; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Jacqueline (feu Luc Vallée), Lise (feu Roger Laberge), feu Claude (Denise Marceau), feu Raynald (Jeannine Giroux), feu Marc (Jeannine Courtois), feu Diane (Frédéric Goulet), feu Roger (Vérònica Abela) ; de la famille Létourneau : Micheline (Charles Rondeau), Fernand (Manon Lavoie), Gilles (Odette Tessier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement les médecins, le personnel ainsi que les dévoués bénévoles de la Maison Michel Sarrazin. Un merci spécial également à l'équipe médicale du CRCEO pour les bons soins prodigués à Denise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101 ch St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél. : (418) 687-6084 www.michel-sarrazin.ca