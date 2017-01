GIGUÈRE, Marc-André



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 23 décembre 2016, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédé monsieur Marc-André Giguère, époux de feu Hélène Bidégaré, fils de feu dame Marie-Anna Beaudoin et de feu monsieur Simon Giguère. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30 à la sacristie. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses deux fils Richard Giguère (Chantal Descôteaux) et Denis Giguère (Ingrid Thibeault). Ses petits-enfants: Catherine, Simon, Louis, Rémi (et leur mère Odette Simoneau), Marc-Antoine, Guillaume, Olivier, Noémie, Marie-Soleil et Jacob. Ses arrières petits-enfants: Édouard, Mila et Lily. Ses soeurs Louise (feu Robert Beaudoin) et Huguette (Maurice Leblond) et feu ses frères Jacques (Colette Hochu) et Roger (Lise Amyot). Ses beaux-frères et belles-soeurs Bidégaré: Louis-Philippe (Mariette Bélanger), Jean-Marie (Cécile Gignac), Paul-Henri (Lise Bilodeau), Pierre (Denise Morneau), feu Madeleine, Andrée, Marthe (Paul Pouliot) et Lucienne. Plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis, tout particulièrement les Copains d'Abord. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de l'hôpital Laval et de la Résidence Saint-François pour les bons soins prodigués. Merci de tout coeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.