CHAMBERLAND, Benoit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 décembre 2016, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédé monsieur Benoit Chamberland, époux de madame Rose-Hélène Chabot, fils de feu madame Fidélise Boisonneault et de feu monsieur Louis Chamberland. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Francine (Ghislain Corbin), Lise (André Bouchard), Chantal (Pédro Medrano), Simon (Nancy Bargoné); ses 10 petits-enfants : Marie-Hélène, Sayeda, Sarah, Bianca, Roxane, Jimmy, Carl, Simon, Marie-Noël, Alex et ses 9 arrière-petits-enfants : Layali, Malik, Zackary, feu Zoé, Liam, Félix, Antoine-Aurel, Jamal, Jasmin; son frère Jacques, ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Chamberland et Chabot, plusieurs neveux, nièces, ami(e)s, ainsi que des centaines d'étudiants qui ont profité de son transport scolaire pendant plus de 30 années. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 16h.. Les cendres seront déposées au Mausolée Mont-Marie par la suite. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à toute fondation visant le bien-être des familles et des enfants.