Dave Mustaine sera à la Ninkasi

Le guitariste et chanteur de Megadeth, Dave Mustaine, sera au lancement officiel de la bière À tout le monde, brassée par Unibroue, le 26 janvier prochain à la Ninkasi St-Jean.

La brasserie québécoise s'était associée à Megadeth lors du Festival d'été en 2015, pour brasser une bière aux couleurs du groupe. À tout le monde, qui est aussi le titre d'une chanson de Megadeth, a été mise en marché en octobre dernier, à l'occasion du 55e anniversaire de Mustaine.

Unibroue souhaitait avoir un lancement officiel québécois. C'était ainsi tout naturel que la brasserie choisisse sont plus gros client, la Ninkasi St-Jean, pour le faire.

«Ce n'est pas une surprise qu'ils aient pensé à nous pour le lancement d'À tout le monde. On s'attendait aussi que Dave Mustaine soit là», a expliqué le propriétaire du bar, Mathieu Cloutier, bien heureux d'accueillir Mustaine le 26 janvier prochain.

La soirée sera toutefois sur invitation seulement. «Il n'y a pas de ventes de billets. On a donné une quantité de billets à nos clients les plus fidèles. Il y a aussi des employés d'Unibroue. Notre partenaire Radio X a également une certaine quantité de billets et organisera des concours», explique Mathieu Cloutier, qui n'exclut pas la possibilité de libérer quelques billets à la porte le soir même.

Dave Mustaine n'y sera pas pour faire de la musique. On compte sur sa présence simplement pour la promotion de la bière.

Un fan d'Unibroue

En entrevue au Journal en octobre dernier, Dave Mustaine avait confié être un fan de la compagnie québécoise.

«C’était un moment d’allégresse pour moi que Jerry (Vietz, maître brasseur d'Unibroue) accepte de travailler avec nous, car il peut travailler avec qui il veut compte tenu de la réputation d’excellence de la compagnie. Je voulais avoir la Rolls-Royce des bières», avait-t-il dit.

Selon Jerry Vietz, Dave Mustaine s'est impliqué activement dans le processus de fabrication de la bière.

Le chanteur avait également accueilli l'équipe des Productions Déferlantes à son ranch de Nashville, pour y tourner une capsule pour la bière.

10 ans pour la Ninkasi

Cette soirée spéciale avec Mustaine sera la première de trois qui visent à souligner les dix ans de l'établissement de la rue Saint-Jean.

La Ninkasi, qui ne sert que des produits québécois, proposera deux autres soirées festives avec le groupe punk Groovy Aardvark le 27 janvier, et Pépé et sa guitare le lendemain.