ROBERGE, Richard



À son domicile, le 20 décembre 2016, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Richard Roberge, fils de feu monsieur Omer Roberge et de feu madame Marie-Rose Fortin. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Claude (Suzanne Turcotte), Françoise (Gérard Gadbois), feu Gisèle (feu André Hallé), feu Michel (Marthe Collin), Jocelyn (Ghislaine Bolduc), feu Jocelyne (feu Pierre Laliberté) et Suzanne (Jean-Claude Martin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses voisins, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin (www.michel-sarrazin.ca). La famille vous accueillera auà compter de 10h.