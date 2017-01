LEHOUX, Jeanne



À la Maison Michel-Sarrazin, le 26 décembre 2016, est décédée à l'âge de 79 ans et 4 mois, madame Jeanne Lehoux, épouse de feu monsieur Marcel Chevarie. Elle était la fille de feu monsieur Édouard Lehoux et de feu dame Yvonne Vachon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Fernande (feu Wilfrid Rhéaume), feu Florian (Huguette Lacasse), Bertrand (Colombe Bêty), Ferdinand (Élisabeth Rhéaume), feu Benoît, Réal (Carmel Rodrigue), Rollande (Gaston Gagné), Claude (Huguette Morin), son grand ami Jean-Claude Gagnon ainsi que la famille Chevarie, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant et les médecins traitants de l'Hôpital Laval et de la Maison Michel-Sarrazin de Québec pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie à la mémoire de Jeanne peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél : 418-688-0878 ou à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, Tél : 418-656-4999.